Parcheggio gratis ad Assisi: a piazza Matteotti sosta free per 30 minuti - Tuttoggi

Vale per tutti, residenti e non: i dettagli

Chi parcheggia a Piazza Matteotti ad Assisi, per la prima mezz’ora non pagherà nulla. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, in accordo con Saba (la società che gestisce i parcheggi in città), nell’ottica di favorire soprattutto i cittadini, anche non residenti, che necessitano di una sosta breve.

Una misura adottata soprattutto per venire incontro ai familiari che accompagnano i figli o i nipoti nelle scuole del Convitto Nazionale e possono tranquillamente sostare nel parcheggio di piazza Matteotti senza pagare nulla per 30 minuti. Si tratta in realtà di un allungamento di 10 minuti dell’agevolazione già introdotta nei mesi scorsi fatto proprio per permettere un più agevole accesso ai plessi scolastici ma anche alle attività commerciali.