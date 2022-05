Parcheggiatori abusivi, giro di vite dei carabinieri - Tuttoggi

Sempre nel corso dei controlli contro i Parcheggiatori abusivi è stato rintracciato anche un’altro cittadino straniero, stavolta nel parcheggio di un noto centro commerciale della stessa zona, le cose sono andate peggio: all’esito del controllo i militari, oltre a sanzionarlo e a sequestrargli la somma raccolta, hanno scoperto che lo stesso risultava clandestino. È stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per non aver lasciato il territorio nazionale entro 7 giorni dalla notifica del precedente decreto di espulsione, ed è stato poi accompagnato agli Uffici della Questura di Perugia, dove è stata avviata la procedura per l’emissione di un nuovo decreto di espulsione dall’Italia.