Panchina in ricordo di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a Gualdo Tadino

Panchina decorata dagli studenti

La due giorni dedicata alla libertà di stampa a Gualdo Tadino, organizzata da Articolo21 e dal Comune, si conclude con l’inaugurazione della panchina dedicata a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, i due giornalisti assassinati in Somalia nel 1994. L’opera è stata realizzata dagli studenti e dagli insegnanti della scuola secondaria di primo grado.

L’occasione è stata utile per proseguire riflessioni sul tema della libertà di stampa e di informazione. In collegamento anche Mariangela Gritta Grainer, che da anni è al fianco della famiglia Alpi per arrivare alla verità sulla morte di Ilaria e Miran. “Dobbiamo proseguire in questo impegno – ha detto Beppe Giulietti, presidente nazionale di Articolo21 – perché come ci ricordano anche i genitori di Regeni, più grave dell’archiviazione dei tribunali, è l’archiviazione della memoria. E così oggi, da Gualdo, partono le iniziative per il 30ennale dell’omicidio che ricorrerà nel 2024. Oggi è davvero straordinario che i ragazzi si interessino ad Ilaria Alpi e a tutti quelli che come lei si sono impegnati per la verità. E’ il momento, infatti, di chiedere alle Procure di riprendere in mano il fascicolo di Perugia nel quale si dice ufficialmente che il depistaggio c’è stato”.

“La libertà di stampa è misura e termometro della nostra democrazia – ha detto Mariangela Gritta Grainer – e Ilaria e Miran lo avevano capito. Ilaria è stata uccisa la settima volta che andava in Somalia, non era in vacanza dunque ma stava lavorando ad una pista”. “Serve coraggio nella categoria, serve un bene superiore che ci deve far andare oltre. Un bene superiore come la verità, che può anche far mettere insieme giornalisti di aziende diverse, per dimostrare che l’articolo 21 non appartiene ad un’azienda ma a ciascuno di noi”, è stato l’appello di Vittorio Di Trapani, presidente della Federazione nazionale della stampa.