Palio dei Quartieri, Premio Speciale a San Martino | C'è polemica

Stasera le gare della Dama infedele, per l'assegnazione definitiva del Palio

Il Premio Speciale, ovvero il riconoscimento che va al quartiere del Palio di Nocera Umbra che realizza il miglior corteo storico, la migliore cena d’epoca e il miglior allestimento teatrale va a Borgo San Martino che potrà contare su un tesoretto di cinque punti in vista della gara di questa sera. Il verdetto della giuria, letto dal sindaco Virginio Caparvi sul palco è di 31,35 contro i 30,78 di Porta Santa Croce. Meno di un punto dunque, determinante però probabilmente al fine dell’assegnazione del Palio. In virtù del regolamento, San Martino che vince Corteo e allestimento porta a casa un punto ogni prova vinta, più tre di bonus. Santa Croce si accontenta di quello conquistato con la Cena d’epoca.

La consegna è stata la più tarda della storia del Palio, avvenuta oltre le 2 di notte, di fronte ad una piazza impaziente.

Il maltempo e lo slittamento delle prove

L’assegnazione non è stata però indolore. Lo slittamento di una prova (l’allestimento teatrale di Porta Santa Croce) a causa del maltempo ha portato all’assenza di alcuni giudici, precettati per meno giorni. Questo ha causato un ritocco last minute del regolamento che ha causato proteste veementi di San Martino, sceso in piazza a manifestare il proprio dissenso con striscioni. Una situazione che ha portato il presidente dell’Ente Palio, Vincenzo Pierantoni, ad intervenire con una lettera: “Nel mio ruolo di Presidente dell’Ente Palio dei Quartieri, sento il dovere di intervenire in merito agli ultimi sviluppi relativi ai meccanismi per l’assegnazione del Premio Speciale. Non aver accertato la disponibilità di tutti i giurati anche per la giornata di sabato, 5 agosto, è una mancanza di cui me ne faccio totalmente carico. Nel presentare le mie scuse ad entrambi i quartieri auspico, per il bene della città di Nocera, il più alto senso di responsabilità“.

Stasera tocca alle Gare della Dama Infedele.