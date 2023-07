"Paesi che vai" a Città di Castello, troupe Rai in centro per 4 giorni di riprese | Cambia viabilità - Tuttoggi.info

La celebre trasmissione condotta da Livio Leonardi dedicherà una puntata alla città tifernate, dall'11 al 14 luglio scattano divieti di transito e sosta in molte zone del centro storico per dare spazio alle riprese

“Paesi che vai”, storico programma di Rai 1 ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, in onda ogni domenica mattina dalle 9.40, arriva a Città di Castello.

Il conduttore, partendo da Piazza Gabriotti, condurrà il suo pubblico alla scoperta di alcuni spettacolari palazzi ed edifici sacri, per ripercorrere la vita della nobile famiglia Vitelli. Col consueto linguaggio fiabesco, e la sua capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo Livio Leonardi – insignito della Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo – si addentrerà tra le mura di varie opere architettoniche, partendo da palazzo Vitelli alla Cannoniera, proseguendo poi per la Cattedrale e il suo museo, fino ad arrivare a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio e la Chiesa di San Francesco. La puntata andrà in onda tra settembre e ottobre prossimi.

Le riprese e le modifiche alla viabilità

Per dare spazio alle riprese televisive della troupe Rai – dall’11 al 14 luglio – ci saranno modifiche provvisorie alla viabilità in alcune vie e piazze del centro storico, disciplinate da un’ordinanza del comandante della Polizia Locale (numero 175).

Martedì 11 luglio, dalle ore 13 alle 21, saranno istituiti il divieto di transito su Via L. Signorelli (eccetto mezzi in urgenza ed emergenza) e il divieto di transito e sosta con rimozione forzata (eccetto mezzi in urgenza ed emergenza) su via Pomerio San Florido e Largo Monsignor Muzi;

Mercoledì 12 luglio, a partire dalle 6 e fino alle ore 16, saranno invece istituiti il divieto di transito veicolare e pedonale (per i pedoni solo durante le riprese) e il divieto di sosta con rimozione forzata (compresi residenti e autorizzati ed eccetto mezzi in urgenza ed emergenza) sulle seguenti Vie e Piazze:

Piazza Gabriotti;

Largo Giulio della Porta;

Via della Pendinella;

Via del Popolo;

Via S. Apollinare;

Corso Cavour;

Piazza Matteotti;

Piazza Fanti.

Giovedì 13 luglio, a partire dalle ore 8 e fino alle ore 19, divieto di transito (eccetto mezzi in urgenza ed emergenza) su Piazza Garibaldi, tranne nella corsia di marcia adiacente i giardini ove transiteranno i veicoli per poi immettersi in Viale Vittorio Veneto e divieto di sosta (eccetto mezzi in urgenza ed emergenza) nel tratto prospiciente Palazzo Vitelli a S. Egidio; dalle ore 6 alle 12 divieto di transito (eccetto mezzi in urgenza ed emergenza) e divieto di sosta con rimozione forzata in Via della Mattonata.

Venerdì 14 luglio, dalle ore 6 e fino alle ore 14, divieto di transito (eccetto mezzi in urgenza ed emergenza) su Via degli Albizzini, divieto di sosta con rimozione forzata su Piazza Raffaello Sanzio e divieto di transito (eccetto mezzi in urgenza ed emergenza) su Piazza Gabriotti, Via del Popolo e Corso Cavour dall’intersezione con le Piazze Matteotti, Fanti e Gabriotti.