Oss muore in un incidente in moto, il cordoglio della Usl 1 - Tuttoggi.info

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Oss muore in un incidente in moto, il cordoglio della Usl 1

Redazione

Oss muore in un incidente in moto, il cordoglio della Usl 1

Mar, 25/08/2026 - 09:19

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Cordoglio nell’Usl Umbria 1 per la morte della operatrice socio sanitaria di Perugia Vittorina Pannacci. La donna, 62 anni, è deceduta per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto domenica mattina lungo la strada per Ascoli Piceno, all’altezza di Acquasanta Terme. L’oss era alla guida della sua moto, quando è uscita di strada finendo contro una roccia. Ad assistere al drammatico incidente il marito, che viaggiava con lei in sella a un’altra moto.

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