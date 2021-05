Ospedale Terni, potenziato il servizio 118 con una nuova ambulanza - Tuttoggi

Inaugurata nuova ambulanza acquisita nell’ambito del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera che va a potenziare i mezzi a disposizione dell'Ospedale di Terni

Una nuova ambulanza per il 118 all’ospedale di Terni. L’inaugurazione è avvenuta giovedì mattina in occasione della visita all’azienda ospedaliera Santa Maria del dottor Francesco Borgognoni, referente regionale del 118.

Ad accoglierlo il direttore generale Pasquale Chiarelli, la dottoressa Moira Urbani della direzione sanitaria, l’ingegner Gianluca Bandini dell’Ufficio tecnico.

La visita è stata occasione per “un ringraziamento reciproco per quanto fatto insieme durante gli ultimi 15 mesi – ha spiegato il direttore generale Chiarelli – e per quanto si continuerà a fare senza perdere la capacità di collaborazione in ambito regionale che l’emergenza pandemica ha reso evidente essere fondamentale”.

Il direttore Chiarelli e il dottor Borgognoni hanno ringraziato poi “tutto il personale del Santa Maria che nei mesi più intensi di pandemia ha dato il proprio contributo, dai Bed Manager, alla Direzione Sanitaria, il SITRO, Malattie Infettive e l’area Covid, dal primo all’ultimo professionista”.

Al termine della visita è stata anche inaugurata una nuova ambulanza acquisita nell’ambito del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera – D.L. 34/2020 – che va a potenziare i mezzi a disposizione dell’Ospedale di Terni. Si tratta di un mezzo dotato delle più moderne tecnologie dedicati all’emergenza.