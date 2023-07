Ospedale Narni e Amelia verso Conferenza Servizi - Tuttoggi.info

Ospedale Narni-Amelia, investimento da 84milioni di euro. Prosegue secondo programma l'iter per la realizzazione del nuovo ospedale

L’iter per la realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale di Narni e Amelia, che sorgerà come noto in località Cammartana, procede secondo il cronoprogramma concordato con l’Inail che prevede l’invio, entro il 30 settembre, di tutta la documentazione esecutiva. È quanto emerso da un recente incontro tra i progettisti della nuova struttura ospedaliera e la direzione dell’Azienda Usl Umbria 2.

Ospedale Narni e Amelia verso Conferenza Servizi

La redazione progettuale dell’opera procede a step e nei prossimi giorni i tecnici e i progettisti consegneranno una prima corposa sezione relativa alla rete di sotto servizi o servizi primari (impianti idrici, fognature e infrastrutture elettriche e tecnologiche) che consentirà di avviare la Conferenza dei Servizi per acquisire il relativo parere.

Ospedale, 84milioni di investimento

Il secondo passaggio prevede la stesura e acquisizione dell’ulteriore elaborato progettuale con il definitivo computo metrico dell’opera che, come già concordato, rientra nella somma prevista pari a 84,5 milioni di euro di investimento complessivo di cui circa 61 milioni destinati ai lavori di realizzazione della nuova struttura ospedaliera comprensoriale.