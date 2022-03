Ospedale di Foligno, il Pd scende in piazza: “Presidio al collaso”

Manifestazione davanti al nosocomio sabato prossimo alle 11

“Il nostro ospedale è al collasso, c’era una volta la sanità pubblica“. Non usano mezze misure dalle parti del Partito democratico, che ha convocato un presidio sabato prossimo, 26 marzo, davanti al San Giovanni Battista di Foligno, alle 11.

“Scelte regionali che cancellano la città”

“Le scelte regionali in materia di sanità cancellano Foligno. Il nostro presidio – spiega il Pd – è per sottolineare l’importanza della sanità pubblica, di tutti e per tutti”.

La battaglia per le case di comunità

Sullo sfondo della manifestazione resta la battaglia del Partito democratico, e dei suoi consiglieri comunali, per la difesa del presidio e per la questione della casa di comunità, non considerata all’interno delle 17 previste dal Pnrr della Regione. Ma anche i primari vacanti e l’interruzione dei servizi. Insomma, quello che dalle parti del Partito democratico chiamano mancanza di programmazione, sia regionale che locale.