Casa di comunità, Barbetti (Pd) contro il sindaco: "Non prevista"

Botta e risposta tra il primo cittadino e la consigliera comunale di minoranza

“La salute non si banalizza“. La consigliera comunale dem Rita Barbetti contrattacca, dopo la sua segnalazione sull’esclusione di Foligno dalle case di comunità e la replica del sindaco Stefano Zuccarini, che ha snocciolato numeri e delibere.

I documenti

Barbetti riparte dalla Gazzetta ufficiale 76, del 29 marzo 2021, con il Dpcm del 4 febbraio 2021, “in cui viene assegnata all’ospedale di Foligno la somma di circa € 19 milioni per adeguamento sismico. Nello stesso decreto, nell’ambito dell’edilizia sanitaria, è assegnata alla Regione Umbria la somma di € 18 milioni per la costruzione di un nuovo edificio per Centro servizi AUSL Umbria 2“.

La ricostruzione della vicenda

“Intanto la pandemia continua – spiega Barbetti – si pensa ad una sanità territoriale, più accessibile, più efficace, più facile da utilizzare. Si prevede la creazione di case di comunità per le cure primarie, ospedali di comunità per degenze riabilitative o post interventi.. e centrali operative territoriali per il raccordo di servizi vari. Sono stanziati ulteriori fondi dal PNRR.

Il 24 febbraio 2022, la Presidente Tesei e dell’assessore Coletto indicono una riunione con i Sindaci del territorio e le rappresentanze sindacali ed illustrano (anche con proiezione di diapositive) le decisioni riguardo l’ubicazione di tali nuove strutture. Si individuano le città che ospiteranno case di comunità, ospedali di comunità e COT, Foligno non c’è“.

L’utenza delle case di comunità

Barbetti ricorda che una cosa di comunità dovrebbe prevedere un’utenza di 40/50mila abitanti. “Ne sorgerà una a Nocera, Norcia, Cascia, Montefalco, Spoleto, Terni, Narni, Amelia, Orvieto, C. Castello Umbertide, Magione, Gubbio, Perugia, Todi, Ponte S. Giovanni. Vengono previsti ospedali di comunità di nuovo a Montefalco, Norcia, Cascia, Terni, Orvieto, Castello, Umbertide, C. Pieve, Gubbio, Assisi,Perugia, Marsciano, Pantalla. Foligno non c’è. Si individuano le sedi per le COT: Perugia, Castello Terni, Spoleto.

Foligno cancellata, dimenticata, non più al centro del mondo ma nemmeno ai margini. Una casa di comunità, funzionante 24 ore/24, tutti i giorni della settimana, con specialisti di ogni genere, CUP, screening, diagnostica, prelievi, infermieri di famiglia per assistenza domiciliare, collegamento con medici di famiglia….faciliterebbe tanto la vita dei malati e sopratutto dei più fragili. Foligno ne ha pieno diritto, perché siamo gli unici a rimanere indietro?“.

I finanziamenti

Sui finanziamenti: “Quelli sono un’altra cosa, non sono per le cure primarie ed erano già deliberati. Si aggiunge pure, impudentemente, che dobbiamo stare in silenzio perché altrimenti gli addetti ai lavori si “innervosiscono”. Non c’è limite all’indecenza. I documenti parlano chiaro: il DPCM del 4 febbraio 2021, la delibera n. 330, del 28/02/2022 dell’USL 2, la delibera della Giunta Regionale n. 152 del 28 febbraio 2022. C’è inoltre l’articolo della Nazione, del 25/02/2022, ed altre conferme che danno conto della riunione del 24/02/2022 tra Regione, Sindaci e Sindacati. Tutto ciò, oltre che ingiusto e vergognoso, è inaccettabile. Facile banalizzare, parlando di strumentalizzazione, ma la salute non ha connotazione di parte e quello che conta sono i fatti e i documenti, non le parole in libertà“.