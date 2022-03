"Una casa di comunità anche a Nocera Umbra" | Il sindaco plaude

Il sindaco Virginio Caparvi plaude al risultato

Una casa di comunità anche a Nocera Umbra. Nell’ambito del PNRR (missione 6, component 1) la sanità regionale ha varato infatti una rete di strutture volte a rafforzare la prevenzione ed i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario, garantire equità di accesso alle cure. Per Nocera Umbra sono stanziati investimenti per 700.000€ nella sede dell’attuale centro salute finalizzati alla realizzazione di una Casa di Comunità.

Che cos’è

Una casa di comunità è una struttura sanitaria che promuove un modello organizzativo di approccio integrato e multidisciplinare attraverso équipe territoriali; costituisce la sede privilegiata per la progettazione e l’erogazione di interventi sanitari e di integrazione sociale. I servizi standard presenti all’interno della struttura sono: ambulatori dei medici di medicina generale; infermiere di comunità (12h / giorno, 6 giorni/ 7); ambulatorio infermieristico; ambulatorio specialistico (anche servizi diagnostici); continuità assistenziale; assistenza domiciliare.

Il sindaco

“L’obiettivo – spiega il sindaco Virginio Caparvi – è quello di intendere gli ospedali come risposta alle situazioni gravi ed urgenti lasciando invece che i servizi di assistenza e diagnosi trovino spazio in strutture di prossimità territoriale, vale a dire più vicina ai cittadini, in grado di offrire maggiori servizi dove questi vivono e/o lavorano. L’amministrazione comunale che mi onoro di presiedere ha interloquito sin dal primo momento con la giunta regionale, ed in particolare ringrazio l’Assessore Luca Coletto e la Presidente Donatella Tesei. Dopo anni di marginalizzazione torniamo ad ottenere ciò che un territorio importante come il nostro merita di avere“.