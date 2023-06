Ospedale Foligno, maxi donazione di libri per pediatria

La soddisfazione della dirigenza della Usl 2 per il gesto

La biblioteca del reparto pediatrico dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno si arricchisce di libri grazie ad una cospicua donazione dell’associazione “Chiaroscuro” in collaborazione con il punto vendita Coop Centro Italia Foligno Agorà. L’iniziativa, ideata dalla sezione Coop Centro Italia Foligno e dall’Associazione Chiaroscuro che realizza da 13 anni l’omonima rivista, è stata promossa ad aprile nell’ambito della “Colletta Culturale” e ha fatto registrare un’adesione significativa dei clienti.

Carrello per le donazioni

Allestito, per l’occasione, un carrello speciale dedicato, riempito di libri, volumi e favole acquistati all’interno del punto vendita Coop e destinati ai piccoli pazienti per alleviare il disagio del ricovero e regalare un sorriso e un po’ di spensieratezza. Nei giorni scorsi la consegna allo staff ospedaliero dei libri donati grazie alla generosità dei cittadini.

Le istituzioni all’incontro

Presenti all’incontro la dott.ssa Beatrice Messini, direttrice della struttura complessa di Pediatria, la dott.ssa Letizia Damiani, della direzione sanitaria del “San Giovanni Battista”, il direttore responsabile della rivista “Chiaroscuro” Alessio Vissani, la referente settore soci e consumatori Coop Centro Italia Monia Botondi, il consigliere di amministrazione Coop centro Italia Viviana Guglielmi, il socio attivo della sezione Coop Centro Italia di Foligno Luciano Vissani e Gianluca Ricci, direttore del punto vendita Coop Centro Italia Foligno Agorà.

“Questa ‘Colletta Culturale’ – ha spiegato Monia Botondi – è stato un primo esperimento che ha raccolto un grande consenso e una notevole adesione di soci e consumatori. Non avevamo nessun metro di paragone con altre iniziative, la vicinanza della città ci ha ripagato dell’impegno organizzativo messo in campo“. “È stato un onore aver collaborato per la buona riuscita di questa iniziativa” – ha dichiarato Alessio Vissani, direttore responsabile di Chiaroscuro. “La nostra rivista – ha proseguito il giornalista – è sempre molto attenta alle tematiche sociali e cerchiamo sempre di intrecciare la letteratura con iniziative di questo tipo. È per questo che abbiamo aderito con convinzione ed entusiasmo alla ‘Colletta Culturale’, in quanto ci è sembrato coerente e in linea con le finalità della nostra realtà editoriale”.

“Vorrei ringraziare la sezione Coop Centro Italia Foligno che con l’impegno dei suoi volontari è riuscita, insieme a ‘Chiaroscuro’, a raggiungere questo bel risultato – ha affermato la dott.ssa Beatrice Messini, direttrice del reparto di Pediatria – Grazie anche ai tanti cittadini per la vicinanza, la solidarietà e il generoso pensiero in favore dei nostri piccoli pazienti”. Anche la Direzione Strategica dell’Azienda Usl Umbria 2 con il direttore generale dott. Massimo De Fino, il direttore sanitario dott.ssa Simona Bianchi, il direttore amministrativo dott. Piero Carsili ha rivolto un sentito ringraziamento ai promotori dell’iniziativa, a quanti si sono prodigati per la buona riuscita della “Colletta Culturale” e ai tanti cittadini, sempre attenti, attivi e protagonisti nel sostenere le attività del presidio ospedaliero di Foligno.