Ospedale di Foligno, Barbetti (Pd): “Depauperati del laboratorio analisi”

Il rischio del viaggio delle provette

Barbetti sottolinea poi come, stando alla delibera, “la provetta insomma dovrebbe partire, viaggiare. Conseguentemente, verrebbe meno l’immediatezza del referto e diventerebbe anche molto complesso il rapporto tra il clinico e il referente di laboratorio, che secondo questo progetto sarebbe collocato in un altro ospedale, rapporto che spesso consente un migliore approfondimento dell’indicazione all’esame e della condizione di urgenza per lo specifico caso clinico, aspetti che risultano fondamentali per una ottimale e tempestiva gestione delle cure del paziente“.

“Come possono toglierci gli esami specifici?”

“Siamo il terzo ospedale umbro e abbiamo un reparto di onco-ematologia oltre a molte altre branche specialistiche; come possono toglierci gli esami specifici? È un controsenso, a grave danno dei pazienti e non solo di quelli residenti a Foligno, perché nel nostro ospedale arrivano anche da sedi remote. In particolare, la diagnostica ematologica, soprattutto nel caso delle leucemie, quanto più è rapida tanto più è efficace, e dunque il fattore TEMPO è fondamentale. Il laboratorio del nostro ospedale, con la strumentazione attualmente a disposizione e le professionalità di cui dispone, garantisce in tal senso diagnosi molto tempestive, servizio che con l’eventuale approvazione del nuovo progetto potrebbe venir meno, a scapito dei cittadini e in nome del risparmio. Un’altra domanda che ci poniamo è: questo progetto porta a un reale risparmio, considerando i costi dei trasporti e del tracciamento delle provette? Esiste un documento con l’analisi dei costi e dei benefici che questa riorganizzazione porterebbe? Si trova facilmente in rete la delibera n.510, ma di altri documenti non ce n’è traccia. Restiamo in attesa di risposte”.