Ospedale di Terni, nuovi spogliatoi per i dipendenti

Dopo aver sostituito tutti gli infissi degli spogliatoi con nuovi infissi a taglio termico e vetro antisfondamento satinato, per assicurare privacy e sicurezza nel pieno rispetto delle normative antinfortunistiche vigenti, all’ospedale di Terni questa settimana è in via di completamento l’assegnazione di tutti gli armadietti al personale del comparto. In tutto sono state realizzate 500 postazioni di cui 51 maschili e molti dipendenti nei giorni scorsi hanno ringraziato la direzione aziendale per l’attenzione e la sensibilità mostrate nei loro confronti, esprimendo soddisfazione per il livello di comfort degli ambienti dopo la ristrutturazione.

I lavori, iniziati alla fine del 2017 e programmati a lotti temporalmente separati per garantire sempre una parte del servizio spogliatoio, hanno trasformato un’area rimasta a lungo degradata in uno spazio confortevole che risponde alle esigenze e alle aspettative degli operatori. Gli interventi hanno riguardato la completa ristrutturazione di una superficie complessiva di 471 metri quadrati, che ora è priva di barriere architettoniche e completamente rinnovata nel rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie: gli spazi ora hanno una nuova pavimentazione, bagni, docce, panche per sedute e armadietti sanitari nuovi e sono stati resi esteticamente più gradevoli grazie alla tinteggiatura luminosa delle pareti. Gli ambienti sono dotati anche di sistemi di controllo per l’accesso, illuminazione a LED e impianti di aspirazione rispondenti a moderni criteri tecnologici scelti per contenere i consumi di energia elettrica.

