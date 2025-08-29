 Ospedale, continua fuga di medici | Dottor Contine verso le Marche "Danno enorme per territorio" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ospedale, continua fuga di medici | Dottor Contine verso le Marche “Danno enorme per territorio”

Davide Baccarini

Ospedale, continua fuga di medici | Dottor Contine verso le Marche “Danno enorme per territorio”

Polemiche da Fratelli d'Italia "Silenzio assordante da parte dell’Amministrazione comunale"
Ven, 29/08/2025 - 12:27

Condividi su:

Un’altra eccellenza medica sarebbe pronta a lasciare l’ospedale di Città di Castello. Si tratta del dottor Alessandro Contine, chirurgo con all’attivo oltre 3.000 interventi che spaziano dalla chirurgia oncologica a quella d’urgenza, che avrebbe scelto di proseguire la propria attività professionale nelle Marche.

Una notizia che, secondo Fratelli d’Italia, rappresenta “un danno enorme per il territorio”, già segnato da una forte incidenza tumorale e da un progressivo impoverimento dell’offerta sanitaria. “Sempre pronti a denunciare i tagli ai tempi della Giunta Tesei – scrivono Andrea Lignani Marchesani, della Direzione nazionale FdI, e Francesco Rignanese, coordinatore comunale FdI – oggi assistiamo invece ad un silenzio assordante da parte dell’Amministrazione comunale e delle opposizioni ‘di comodo’, che evitano critiche alla Giunta Proietti”.

Nel mirino del partito ci sono la fuga dei professionisti di eccellenzarisale a pochi mesi fa la polemica sull’addio di Luciano Carli -, le liste d’attesa ancora irrisolte e la pressione fiscale regionale, che FdI giudica “soldi degli umbri spesi per bandierine politiche più che per rafforzare la sanità pubblica”.

Il richiamo finale è diretto al sindaco di Città di Castello Luca Secondi, che per il partito di opposizione ha il dovere di “farsi sentire e battere i pugni sul tavolo a tutela del territorio e dei suoi cittadini, al di là delle appartenenze politiche”.

Un appello che suona come l’ennesimo campanello d’allarme sul futuro dell’ospedale tifernate, da anni al centro di progressivi ridimensionamenti dopo l’accorpamento delle ASL, e che rischia – denunciano da FdI – “una deriva capace di colpire soprattutto i più deboli e peggiorare la qualità della vita dell’intera comunità”.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Spoleto
Botte al molestatore di Borgo, Video: choc tra passanti | Indagini ai CC
Umbria | Italia | Mondo
Sentenza sul cinghiale, il Wwf: va eradicato, “con o senza cacciatori”

Nei dintorni

Gubbio e Gualdo

Maltratta moglie e anziano padre per oltre un anno, 40enne allontanato dalla casa familiare

Perugia

Spaccio a Fontivegge, arrestato 41enne

Perugia

Brunello Cucinelli, gli investimenti portano un incremento superiore al 10%: i dati semestrali

in umbria

Ultim'ora Italia

Irama ed Elodie, fuori oggi l’attesissimo singolo ‘Ex’
Ultim'ora Italia

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino fermate per furto a Singapore, Farnesina: “Rilasciate e rientrate in Italia”
Ultim'ora Italia

Gauff piange in campo agli Us Open, poi incontra Biles

Star Bene

Sanità, Schillaci nomina Gianfranco Nicoletti presidente sezione ricerca Comitato tecnico

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!