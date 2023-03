Ospedale Amelia, vertice in Regione "Presto 20 posti letto" | Focus ospedale Narni-Amelia - Tuttoggi

Nodo ospedale di Amelia e Casa di Comunità

Soprattutto il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, era stata particolarmente infastidita dalla gestione della vicenda e aveva chiesto un incontro in Regione e col Prefetto di Terni per avere chiarimenti in merito. Per quanto riguarda il vertice in Regione, secondo quanto riferito in una nota di Palazzo Donini: “è emersa la rassicurazione che nell’ospedale di Amelia rimarranno attivi i servizi che riguardano il Pronto intervento h12, la riabilitazione cardiologica, la dialisi e le chirurgie di oculistica e dermatologia. Entro il 27 marzo sarà reso operativo il primo modulo dell’Ospedale di Comunità che avrà a disposizione 20 posti letto”. Entro il 30 aprile, invece, diverrà operativa la Casa di Comunità che svolgerà i servizi previsti dal decreto ministeriale 77 del 2022, e le prestazioni ambulatoriali già presenti ad Amelia, i prelievi, il Cup e una serie di servizi sociali e socio assistenziali, quest’ultimi svolti in collaborazione con il Comune di Amelia.

Focus ospedale Narni-Amelia

L’incontro è stato anche occasione per la Presidente Tesei di tracciare il cronoprogramma, che a breve sarà presentato anche al sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli, per la nascita del nuovo ospedale Narni-Amelia per il quale è stato presentato il piano di fattibilità tecnico economico e che ha superato le problematiche connesse alla viabilità interna e agli scavi. Tale cronoprogramma vede entro il 7 luglio l’approvazione del Progetto esecutivo e il nuovo accordo di programma, per poi ottenere la validazione Inail entro il 31 dicembre, così che ad inizio 2024 la stessa Inali potrà procedere alla gara per l’appalto dei lavori. Il progetto vede un impegno finanziario di Inail di 84 milioni di euro. L’appuntamento si è chiuso con la richiesta da parte della Presidente Pernazza, accolta dalla Presidente Tesei, di organizzare un incontro territoriale di ambito in cui verrà presentata la necessaria riorganizzazione sanitaria.