Nuovi ospedali Terni e Narni-Amelia, Cgil esige chiarezza dopo la notizia del finanziamento - Tuttoggi

Cgil: “Nel piano sanitario regionale non vediamo indicazioni precise”

“Nel Piano sanitario regionale – fa notare il sindacato – non vediamo indicazioni precise rispetto a risorse, tempi, modalità e vocazione del nuovo ospedale di Terni. “Lo stesso piano sanitario, inoltre, non esplicita la mission degli ospedali di Narni-Amelia e Orvieto”.

184 milioni di euro per i due nuovi ospedali: “Un nuovo debito”

I finanziamenti previsti per l’ospedale di Terni e quello di Narni Amelia ammonterebbero a 184 milioni di euro: “una cifra – sottolinea la Cgil – che in buona parte dovrà essere restituita; un nuovo debito, insomma, che non coprirebbe completamente il fabbisogno previsto per l’investimento sul nuovo ospedale di Terni, il cui onere si spinge ben oltre i fondi citati”.

“Da dove proverranno, poi, i soldi? È importante avere maggiore trasparenza nei percorsi e nelle scelte riguardanti la sanità, con particolare attenzione al territorio dell’Umbria del Sud. E’ necessario un servizio sanitario pubblico, efficace ed efficiente, che risponda ai bisogni reali dei cittadini”.