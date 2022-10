Nuovi ospedali Terni e Narni-Amelia, via libera al finanziamento da 184 milioni - Tuttoggi

“Un risultato straordinario”

“I finanziamenti – si legge in una nota della Regione – rappresentano un risultato straordinario”. “Consentiranno alla Regione di utilizzare gli 84 milioni (ex art 20) dell’ospedale di Narni-Amelia per contribuire al project financing dell’ospedale di Terni”.

Ora seguiranno gli atti procedurali che porteranno alla costruzione delle due importanti strutture. “Inoltre – annuncia la Regione – si provvederà a rivedere la programmazione regionale rimettendo al Creva (Comitato Regionale di Valutazione) la valutazione dei convenzionamenti, nell’ottica di una migliore funzionalità nell’ambito delle necessità integrative della sanità pubblica regionale, nonché di un equilibrio tra i territori, nel rispetto di norme e procedure amministrative”.