Orvieto protagonista su Rete4 ne "I viaggi del cuore" - Tuttoggi

Luci, albero, presepe ma nell’immaginario collettivo dei simboli del Natale c’è anche la grotta. E con le sue “grotte”, gli affascinanti sotterranei della Rupe, la città di Orvieto sarà tra le protagoniste della trasmissione “I viaggi del cuore”, condotta da don Davide Banzato, che andrà in onda il prossimo 20 dicembre su Rete 4.

Riprese televisive a Orvieto

Proprio in questi giorni si stanno girando le riprese della puntata che sarà dedicata al Natale in Umbria e la troupe ha fatto tappa anche in città addentrandosi tra i cunicoli di Orvieto Underground, del pozzo della Cava e nei sotterranei del Duomo scendendo poi i 248 scalini del pozzo di San Patrizio di cui si potranno vedere in tv anche le prime immagini dell’importante lavoro di restauro, recentemente concluso, che ha interessato la parete muraria esterna e la copertura.

Promozione del territorio

Prosegue quindi l’attività di promozione in collaborazione con la Regione Umbria, che ha portato e porterà a Orvieto anche nelle prossime settimane trasmissioni televisive nazionali, alla quale si affianca la campagna che proseguirà per tutto il 2021 avviata in questi giorni dall’Amministrazione Comunale, finanziata dal Gal Trasimeno-Orvietano, su alcuni dei principali quotidiani nazionali e con la pubblicità sui maxi schermi della stazione Termini a Roma,metropolitana e piano binari, dove si potrà vedere fino al 15 dicembre il video promozionale “Orvieto città viva esperienza autentica”.