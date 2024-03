Orvieto, nuovi servizi per l’Ufficio Turistico, Palazzo del Popolo, Torre del Moro e Teatro Mancinelli - Tuttoggi.info

Illustrate le novità introdotte con il nuovo appalto. In Piazza Duomo un hub di accoglienza e orientamento, visite guidate, tour fotografici e laboratori didattici.

L’Ufficio Turistico di Orvieto diventa un hub di servizi, visite guidate speciali, tour fotografici, laboratori didattici: sono queste le principali novità introdotte con l’appalto dei servizi tecnici relativi al Teatro Mancinelli, alla Torre del Moro e al Palazzo del Popolo.

“Il progetto elaborato e i nuovi servizi che saranno introdotti – spiega Stefano Grilli, responsabile di gestione di Sistema Museo, aggiudicataria dell’appalto, dal 1 gennaio business unit della cooperativa ‘L’Orologio’ in virtù della fusione tra le due società – nascono dall’esperienza e dalla rete di relazioni con operatori e associazioni cittadine che Sistema Museo ha costruito in questi anni a Orvieto, gestendo separatamente le varie strutture e misurandosi con una città che ha flussi turistici importanti ed è ricca di eventi e manifestazioni. I benefici di una gestione integrata sono sia per l’amministrazione comunale sia per gli utenti, perché con un’unica camera di regia si riescono a coordinare in maniera più efficiente i servizi. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando in stretta sinergia con l’amministrazione e gli uffici comunali, con cui c’è un’interazione continua. Garantiremo supporto anche sui servizi di grafica, stampa, e comunicazione tradizionale e social“.

Nuovi servizi dell’Ufficio Turistico

Tra i nuovi servizi dell’Ufficio Turistico di Piazza Duomo, la vendita di Carta Unica, la vendita dei biglietti di Orvieto Gran Tour, l’attivazione di visite guidate a data fissa, la vendita di audioguide della città di Orvieto, un bookshop, un monitor con informazioni in tempo reale sugli eventi e le iniziative, l’erogazione di informazioni in modo sistematico e informatizzato rivolto alle associazioni di categoria della ricettività.

Visite guidate e laboratori didattici

Per quanto riguarda le visite guidate, invece, sono già partite quelle tradizionali al Duomo, alla Torre del Moro, al Teatro Mancinelli. Si terranno, inoltre, tour fotografici, per scoprire e immortalare gli angoli più nascosti e suggestivi di Orvieto, escursioni guidate alla necropoli di Settecamini, al Fanum Voltumnae e alle ex Officine Netti.

Infine i laboratori didattici rivolti alle scuole, nella Sala etrusca di Palazzo del Popolo, con attività previste anche al Museo Archeologico Nazionale e alla Necropoli del Crocefisso del Tufo.