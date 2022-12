Orvieto, maxicontrolli dei Carabinieri - Tuttoggi

Maxicontrolli dei Carabinieri nella zona dell'orvietano. Segnalate due persone per detenzione di hashish e 4 multate

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Orvieto hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, mettendo attenzione su alcuni compartimenti principali: il controllo di vari esercizi commerciali particolarmente frequentati, l’identificazione di persone e mezzi mediante l’effettuazione di una serie di posti di controllo e posti di blocco lungo le principali arterie di comunicazione stradale nonché presso i punti nevralgici e maggiormente frequentati del territorio, finalizzati al contrasto del fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, e, infine, non ultimo, il contrasto ai reati predatori in genere.

Multe e segnalazioni

I Carabinieri hanno protratto il maxi-servizio impiegando, in concomitanza, sia pattuglie in abiti borghesi sia pattuglie istituzionali. Al termine del servizio, oltre ai numerosi controlli effettuati, finalizzati ad aumentare sempre più la generale percezione di sicurezza sul territorio, sono state segnalate amministrativamente 2 persone ai sensi dell’art. 75 d.p.r. 309/90, trovate in possesso di hashish e sono state sanzionate per violazioni al codice della strada 4 persone.