Orvieto, lavori su strade: investimento da 260mila euro - Tuttoggi.info

Lavori sulle strade dell'Orvietano. Interessate tre direttrici, ecco quali. Obiettivo ripristino sicurezza dei piani viabili

Ha preso il via in questi giorni una corposa serie di nuovi lavori sulle strade provinciali dell’Orvietano. Gli interventi ammontano complessivamente a 260mila euro per tre tratti su altrettante strade ed hanno l’obiettivo di migliorare gli standard di qualità e ripristinare le normali condizioni di sicurezza dei piani viabili. Le strade interessate sono la Sp 111 dell’Abbadia a Orvieto, la Sp 107 di Viceno a Castel Viscardo e la Sp 55 di Porano.



Sulla Sp 111 i lavori interessano un tratto di circa 500 metri che presenta un importante stato di usura sia per il passaggio dei mezzi che per i movimenti franosi dei versanti collinari, in particolare nel tratto che scende in direzione Orvieto. L’intervento attuale è finalizzato a ripristinare il piano viabile.



Sulla Sp 107 vige da tempo un’ordinanza della Provincia che limita la circolazione dei mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e vi è già in atto un altro intervento dal km 2+475 al km 3+590. Con l’attuale secondo intervento si proseguirà con il risanamento del piano viabile dal km 3+590 fino a quanto più possibile nei limiti delle disponibilità economiche, nella consapevolezza dell’importanza della strada che dal territorio Orvietano rappresenta la via più breve, o comunque più utilizzata, per raggiungere zone turistiche come il lago di Bolsena e il mar tirreno, presentando quindi livelli di traffico considerevoli specialmente nei fine settimana.



Quello sulla Sp 55 infine è un intervento in prosecuzione di uno precedente per il completamento del ripristino del piano viabile del centro abitato di Porano. Il tratto va dal km 1+700 al km 2+200 fino a coprire una curva che nella corsia esterna presenta segni marcati di usura e fessurazioni. I lavori consistono quindi nel ripristinare la regolare fluidità del traffico e nel migliorare sensibilmente rumore e vibrazioni in particolare nel tratto abitato.