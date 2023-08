Orvieto, ladro di champagne denunciato | Furto di 6 bottiglie in supermercato - Tuttoggi.info

Orvieto, telecamere incastrano ladro di champagne. Aveva rubato 6 bottiglie da supermercato. Trovato e denunciato dalla Polizia

Probabilmente pensava di averla fatta franca, il 55enne orvietano denunciato dalla Polizia di Stato negli scorsi giorni, in quanto riconosciuto come l’autore di un furto in un supermercato a fine maggio; infatti, dove aver nascosto in un borsone 6 bottiglie di champagne – per un costo totale di 714 euro – era uscito da una porta di sicurezza, dileguandosi.

Ladro incastrato da telecamere

Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto però erano sulle sue tracce e, con la collaborazione della Polizia Scientifica di Terni, grazie alle immagini riprese dalle telecamere interne, hanno avviato mirate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica ternana. Grazie alle immagini i poliziotti hanno identificato il presunto autore, che è un orvietano, già noto per reati del genere. Per lui è scattata la denuncia per furto aggravato