Orvieto, biglietto ridotto per le famiglie che visitano il museo Faina - Tuttoggi

Museo Faina, biglietto ridotto per le famiglie che decidono di trascorrere una giornata al museo. Iniziativa per il turismo family friendly

Avventurarsi alla scoperta del mondo degli Etruschi e del collezionismo archeologico è più facile ed eccitante se fatto insieme ai genitori. Nella giornata di domenica 8 maggio 2022 è possibile farlo e lasciarsi sorprendere visitando le straordinarie collezioni archeologiche esposte presso il Museo “Claudio Faina” di Orvieto che lancia l’iniziativa Insieme al museo in collaborazione con Umbria Cultura – vieni in famiglia, il progetto sperimentale promosso dalla Regione Umbria in sinergia con l’Università degli Studi di Perugia / Dipartimento di Scienze Politiche ed il sostegno del Dipartimento per le politiche della famiglia del Consiglio dei Ministri.

Famiglie al museo con biglietto ridotto

Il fine è quello di rendere i luoghi della cultura e le manifestazioni culturali centrali nel turismo family friendly e accoglienti verso le famiglie e, in particolare, verso quelle con bambini e bambine sino a 14 anni. L’iniziativa prevede un biglietto di accesso ridotto per i nuclei familiari e una serie di tracce inserite in un kit apposito, che verrà distribuito ai giovani visitatori, per realizzare insieme ai genitori una visita originale, gioiosa e stimolante.