Orvieto, arrestati due giovani con quasi due chili di hashish

All’altezza del casello autostradale di Orte, arrestati due giovani, un uomo di origini cilene di 26 anni e una ragazza italiana di 22 anni, arrestati per detenzione e trasporto a fini di spaccio di una ingente quantità di sostanze stupefacenti. L’operazione è scatta ieri sera, nell’ambito dei servizi di vigilanza stradale particolarmente intensificati in questi giorni, predisposti dal dirigente della sezione polizia stradale di Terni, attraverso gli uomini della sottosezione polizia stradale di Orvieto.

L’auto notata perché procedeva ad una marcia lenta

Intorno alle ore 20,00, una pattuglia della polizia stradale di Orvieto, nei pressi del casello autostradale di Orte, sull’a/1, in direzione Firenze, unitamente ad un equipaggio “civetta” dello stesso reparto, hanno notato transitare un’Alfa romeo Giulietta, con a bordo la coppia, il cui conducente, manteneva una marcia eccessivamente rallentata e un atteggiamento particolarmente guardingo. Comportamenti questi che non sfuggivano all’occhio attento degli agenti i quali, ritenendoli insoliti, decidevano di sottoporre a controllo la coppia.

L’alt e la perquisizione

Veniva quindi intimato l’alt al conducente del veicolo. Scesi, entrambi gli occupanti, palesavano fin da subito evidente nervosismo e, alla richiesta di dove fossero diretti rispondevano vagamente e con indicazioni diverse. Dall’interno del veicolo, intanto, fuoriusciva un fortissimo odore che immediatamente veniva ricondotto, dai poliziotti, a verosimile presenza di sostanza stupefacente. Eseguita quindi un’ispezione all’interno dell’abitacolo, sotto il sedile lato passeggero veniva rinvenuta 1 busta di nylon al cui interno erano riposti 18 panetti di una sostanza di colore marrone che, successivamente, risultava essere sostanza stupefacente del tipo hashish. Immediatamente per la coppia scattavano le manette da parte degli uomini della polizia stradale.

Le sostanze trovate

La sostanza stupefacente rinvenuta è risultata poi essere un quantitativo complessivo pari a circa 1,800 chilogrammi per un valore approssimativo, se immessa sul mercato, di oltre 20.000 euro. La sostanza rinvenuta e l’autovettura venivano quindi sottoposti alla misura del sequestro mentre gli arrestati associati alla casa circondariale di capanne, a perugia, a disposizione del sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di viterbo, dott.ssa chiara capezzuto. La brillante operazione della polizia stradale di orvieto, non nuova a queste importanti operazioni, ha sicuramente inferto un duro colpo al mercato della droga del perugino dove, verosimilmente la sostanza sarebbe stata immessa. Proseguono le indagini per risalire al rifornitore.