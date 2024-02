Orvieto "A un passo dal mondo", nasce in Umbria l'undicesimo gruppo di imprenditori BNI - Tuttoggi.info

La serata di lancio è stata un momento di grande festa e connessioni professionali. Pecorelli: "dare una spinta all’imprenditoria locale"

La sera del 16 febbraio segna un traguardo significativo per Orvieto, che celebra l’apertura del suo primo capitolo di Business Network International (BNI), diventando così l’unidicesima realtà umbra, dopo Perugia, Terni, Foligno, Spoleto, Città di Castello e Assisi, ad aderire a questa prestigiosa rete. Presso l’elegante cornice del ristorante L’Antica Rupe, oltre settanta tra liberi professionisti, imprenditori, commercianti e artigiani hanno testimoniato l’entusiasmo e l’interesse verso questa nuova opportunità.

Celebrazione e sinergie

La serata di lancio è stata un momento di grande festa, ma anche di importante networking. Iniziata alle 18.30, l’evento ha offerto un’atmosfera, caratterizzata da scambi di referenze, dialoghi costruttivi e, naturalmente, buon cibo. Questo incontro non solo ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo per la comunità imprenditoriale di Orvieto ma ha anche dimostrato la forte volontà di lavorare insieme per un futuro prospero. Alberto Pecorelli, presidente del Comitato di Gestione, per l’occasione ha sottolineato “BNI si basa su un programma di referral marketing positivo e professionale e per attivarlo è necessaria la fiducia, quella che si costruisce attraverso relazioni profonde e di qualità. È quello che stiamo realizzando anche nella nostra città, per dare una spinta all’imprenditoria locale, creare progetti congiunti e iniziative che abbiano ripercussioni positive sul territorio”.

“Stiamo lavorando da un anno a questo progetto e la grande partecipazione di venerdì ci ha ripagato dell’impegno profuso in questi mesi”, ha aggiunto Federico Falini, Executive Director di BNI. “Durante la serata si è respirata un’energia nuova, una gran voglia di mettersi all’opera e soprattutto uno spirito di squadra che, siamo certi, porterà i membri del Capitolo di Orvieto a realizzare progetti di valore… a un passo dal mondo!”

Molte le testimonianze piene di passione e di concretezza condivise durante la serata dai tanti presenti e da chi ha collaborato per la costruzione di questo nuovo gruppo.

Impatto e visione futura

BNI rappresenta la più grande rete internazionale di scambio referenze a livello mondiale e ha con una missione chiara: supportare le imprese e promuovere la crescita economica sulla base di valori condivisi. La Region Umbria BNI si adopera, in linea con questa vision, per fornire agli imprenditori strumenti efficaci e opportunità di sviluppo. Le iniziative e i progetti lanciati dal Capitolo di Orvieto mirano a creare un impatto positivo, stimolando la cooperazione e l’innovazione nel tessuto economico locale. L’energia e lo spirito di squadra riscontrati durante la serata di lancio sono il presagio di una collaborazione fruttuosa e di un avvenire ricco di successi per gli imprenditori e per l’intera comunità di Orvieto.

Chi fosse interessato a prendere contatti per approfondire il mondo BNI o per richiedere informazioni sulle aree ancora scoperte della regione, può richiedere un appuntamento agli Executive Director della Region Federico Falini e Davide Venturi tramite il sito BNI Perugia-Rieti-Terni

Ha collaborato Carolina Peciola