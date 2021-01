Orte - Falconara, il centrosinistra: "Dalla maggioranza balletto politico"

Ancora scintille dopo lo scontro in aula

” Il giochetto di presentare urgente una mozione praticamente identica a quella della minoranza è il peggior esempio di balletto politico per non votare quanto presentato dall’opposizione“. Quanto avvenuto nell’ultimo consiglio comunale, quando la maggioranza ha bocciato la mozione della minoranza sulla Orte – Falconara, approvando la propria, accende il dibattito e provoca la reazione della minoranza del centrosinistra.

Il precedente

La minoranza ricorda la mozione riguardo il raddoppio, presentata il 28 gennaio. Una mozione “ritenuta necessaria perché la Regione, nel mese di luglio, aveva proposto al Ministero una variante rispetto al progetto iniziale, che avrebbe potuto allungare ulteriormente i tempi di realizzazione. In tale mozione, che chiedeva appunto di mantenere il percorso iniziale, si chiedeva inoltre uno studio di fattibilità per il raddoppio della tratta Foligno-Perugia, al fine di creare opportuno collegamento con l’aeroporto San Francesco“.

Lo scambio di accuse in consiglio comunale

“La maggioranza ha contestualmente presentato, all’inizio di seduta, una mozione urgente, fotocopia di fatto di quella depositata dalla minoranza di centrosinistra, solo mancante della parte relativa al tratto Foligno-Perugia.

Il sindaco Zuccarini ha accusato di “speculazioni di bassa lega l’opposizione cittadina e di una discussione distorta, faziosa, improduttiva”, negando che si fosse mai parlato di variazione del percorso, come invece risulta dacumentato dai mezzi di informazione“.

“Da noi atteggiamento responsabile”

Il centrosinistra sottolinea invece di aver acceso un faro sul tema “dopo mesi di silenzio del Sindaco (come è accaduto sui temi più importanti per la città: emergenza sanitaria e Ospedale, Crisi polo aerospaziale, ex OGR, Sicurezza e ripresa economica). La maggioranza, invece di approvare un unico testo con senso di responsabilità e di coerenza, ha bocciato la mozione dell’opposizione. I gruppi di centrosinistra hanno comunque responsabilmente sostenuto il testo della maggioranza. Il giochetto di presentare urgente una mozione praticamente identica a quella della minoranza è il peggior esempio di balletto politico per non votare quanto presentato dall’opposizione. I gruppi consiliari di centrosinistra, quando si tratta di temi importanti per la città, sono sempre a sostegno dell’unità di tutte le forze in campo per il raggiungimento del risultato“.