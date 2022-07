Ordinanza anti alcol e Covid, controlli per Umbria Jazz

L’ordinanza anti alcol

Nell’ambito dei servizi straordinari, gli uomini della polizia di Stato, coadiuvati dal personale dell’Arma dei carabinieri e della polizia Locale, hanno monitorato circa il rispetto dell’ordinanza sindacale con la quale è stato disposto il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, dalle ore 20 alle ore 6, nelle vie del centro storico e nelle piazze, luoghi particolarmente interessati dagli assembramenti notturni.

Verifiche anti Covid

I controlli hanno riguardato anche la stazione di piazza Partigiani e della Minimetrò. Infatti, al fine di assicurare il contenimento del contagio da Covid-19, che in questi ultimi giorni ha visto un aumento sensibile dei casi di positività, gli agenti hanno verificato il rispetto dell’obbligo di indossare le mascherine FFP2 – prorogato fino al 20 settembre – sui mezzi di trasporto pubblico.

Il lavoro sinergico delle Forze dell’Ordine ha interessato anche le vie più interne del centro cittadino – Porta Sole, piazza Danti, via della Viola, Piazza Morlacchi – al fine di evitare fenomeni di spaccio e abuso di bevande alcoliche.



Nell’ambito dei servizi del fine settimana sono state identificate 436 persone, controllati 143 veicoli e contestate 14 violazioni al Codice della Strada. Sono stati, invece, 9 gli esercizi pubblici monitorati anche al fine di verificare il limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche e il divieto di vendita ai minori.