Omicidio Postiglione, incapace di intendere e di volere il giovane accoltellatore - Tuttoggi.info

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Omicidio Postiglione, incapace di intendere e di volere il giovane accoltellatore

Redazione

Omicidio Postiglione, incapace di intendere e di volere il giovane accoltellatore

Ven, 17/07/2026 - 06:51

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Assolto perché incapace di intendere e di volere al momento del fatto: è la sentenza emessa dalla Corte d’assise di Perugia nei confronti del ragazzo, attualmente 18enne, che nel 2024 accoltellò Salvatore Postiglione, il muratore suo ex collega di lavoro.

Nel corso del processo è stata accertata la non imputabilità del giovane, difeso dagli avvocati Ilario Taddei e Samuele Ferocino, con una perizia psichiatrica che infatti ha accertato il vizio totale di mente. I giudici, però, nell’assolvere l’omicida lo hanno ritenuto socialmente pericoloso e per questo hanno deciso nei suoi confronti la permanenza per 6 anni in una comunità psichiatrica.

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