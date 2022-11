Omicidio di Natale, 21 anni all'ex medico che uccise la moglie con una pistola - Tuttoggi

“L’ho ucciso perché soffriva troppo”

Subito sul posto si sono portati i Carabinieri della Compagnia di Amelia che hanno ricostruito la dinamica dell’omicidio, senza troppe difficoltà. Lo stesso Pacifici ha infatti ammesso di aver ucciso la moglie come “un estremo gesto di disperazione e di amore” perché non sopportava di vederla soffrire e vedere che le sue condizioni di salute peggiorassero di giorno in giorno.