Oltre 1 milione di euro per completare la ciclovia Terni-Narni. De Rebotti: "Opera strategica" - Tuttoggi.info

La Regione Umbria ha riprogrammato una serie di interventi sul territorio, destinando nuove risorse a opere non ancora completate dal punto di vista infrastrutturale e negli elementi necessari a garantirne accessibilità e fruibilità in sicurezza. Per la ciclovia Terni-Narni ha destinato 1,1 milione di euro.

Fin dall’inizio individuata dalla Giunta regionale come un’opera incompleta il percorso è concepito come una dorsale di collegamento cicloviario tra la città di Terni e la Cascata delle Marmore/Valnerina, da una parte, e la città di Narni e le Gole del Nera, dall’altra.