Oltre 1 milione di euro per completare la ciclovia Terni-Narni. De Rebotti: "Opera strategica" - Tuttoggi.info

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Oltre 1 milione di euro per completare la ciclovia Terni-Narni. De Rebotti: “Opera strategica”

Redazione

Oltre 1 milione di euro per completare la ciclovia Terni-Narni. De Rebotti: “Opera strategica”

Verrà completata la passerella ciclopedonale di attraversamento del fiume Nera che metterà in collegamento le due sponde
Mar, 18/08/2026 - 14:53

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La Regione Umbria ha riprogrammato una serie di interventi sul territorio, destinando nuove risorse a opere non ancora completate dal punto di vista infrastrutturale e negli elementi necessari a garantirne accessibilità e fruibilità in sicurezza. Per la ciclovia Terni-Narni ha destinato 1,1 milione di euro.

Fin dall’inizio individuata dalla Giunta regionale come un’opera incompleta il percorso è concepito come una dorsale di collegamento cicloviario tra la città di Terni e la Cascata delle Marmore/Valnerina, da una parte, e la città di Narni e le Gole del Nera, dall’altra.

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