Riparte FrecciaRosa, la prevenzione oncologica viaggia in treno - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – Consulenze mediche gratuite e 40 stazioni RFI illuminate di rosa per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna rinnovano così il loro impegno per la prevenzione con FrecciaRosa, il progetto dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione della salute, che torna per il sedicesimo anno consecutivo a bordo di Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia, con il supporto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica.

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