Oggi pomeriggio le esequie di Ennio Verducci, 59enne travolto da un camion - Tuttoggi.info

I funerali del carrozziere alle 16 nella chiesa di San Michele a Bastia Umbra

Si terranno oggi pomeriggio (2 luglio), alle 16 nella chiesa di San Marco a Bastia Umbra i funerali di Ennio Verducci, il carrozziere di 59 anni morto lo scorso 26 giugno mattina, mentre stava soccorrendo un automobilista in panne.

A travolgerlo, sulla E45 nella zona di Lidarno, un camion; sulla dinamica sono in corso le indagini della stradale. Secondo le prime informazioni Ennio Verducci – che lascia la moglie Monica, i figli Valentina e Roberto, il fratello Mario e la sorella Mirella – aveva appena finito di imbracare la vettura quando è stato travolto da un camion, il cui autista è stato sottoposto ai test per appurare l’eventuale assunzione di alcol, che hanno dato esito negativo. La Procura, che coordina le indagini della polizia stradale, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Professionista capace e attento nel suo lavoro, Verducci da qualche anno era diventato socio della carrozzeria; a piangerlo sono sono due comunità: oltre a Bastia Umbra, dove lavorava, Verducci è conosciuto anche Palazzo di Assisi, dove la famiglia abita e dove la moglie è una parrucchiera molto conosciuta. La salma arriverà in chiesa alle 12; le esequie, come detto, alle 14.