Muore travolto da un camion, indagini in corso | Cordoglio per Ennio Verducci, "professionista esemplare" - Tuttoggi.info

È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale sulla morte di Ennio Verducci, il carrozziere di 59 anni morto ieri, 26 giugno mattina, mentre stava soccorrendo un automobilista in panne. A travolgerlo un camion; sulla dinamica sono in corso le indagini della stradale, mentre non si fermano i messaggi di cordoglio delle istituzioni.



Aveva appena finito di imbracare la vettura Ennio Verducci, 59 anni, carrozziere assisano con azienda a Bastia Umbra, operatore del soccorso privato che stava operando sulla E 45: L’incidente ieri mattina, intorno alle 11, nei pressi dell’uscita di Sant’Egidio, in direzione Cesena. A travolgerlo un camion, il cui autista è stato sottoposto ai test per appurare l’eventuale assunzione di alcol, che hanno dato esito negativo. La Procura, che coordina le indagini della polizia stradale, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.



A piangere Ennio Verducci, descritto come un professionista capace e attento nel suo lavoro, che da qualche anno era diventato socio della Carrozzeria Amico e Malizia, subentrando nell’azienda a uno dei soci originari, sono due comunità: oltre a Bastia Umbra, dove lavorava, Verducci è conosciuto anche Palazzo di Assisi, dove la famiglia abita: la moglie, Monica, è una parrucchiera molto conosciuta in zona. “Partiva sempre con il carro attrezzi, aveva una convenzione con varie aziende: un professionista attento e scrupoloso, sempre pronto ad aiutare”, il commento incredulo dei vicini di casa, una zona di campagna a pochi km dal centro di Assisi e dal comune di Bastia. Oltre alla moglie, Verducci lascia due figli: Roberto, studente, e Valentina, studentessa di giurisprudenza, da poco assunta come vigilessa al Comune di Perugia.



E proprio la neo sindaca Vittoria Ferdinandi è stata la prima a fare le condoglianze, seguita dal neo primo cittadino di Bastia, Erigo Pecci – “le mie più sincere condoglianze per la scomparsa di Ennio Verducci che ha tragicamente perso la vita; ci stringiamo con tanto affetto intorno alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che volevano bene ad Ennio e hanno fatto parte della sua vita.” – e Stefania Proietti, sindaca di Assisi: “Siamo letteralmente sconvolti per la morte del nostro carissimo concittadino e a nome mio personale, dell’amministrazione comunale e del personale del comune ma anche di tutta la città esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia, alla moglie e ai figli, a tutti i familiari e agli amici che lo amavano e stimavano”.