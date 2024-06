Nuova tragedia sulle strade umbre: muore 59enne travolto da un camion - Tuttoggi.info

Stava soccorrendo un’auto in panne sulla E45 in direzione Cesena, nei pressi dell’uscita di Sant’Egidio, quando è stato travolto da un camion che non gli ha lasciato scampo: è morto così un carrozziere di Bastia Umbra, di 59 anni, ventottesima vittima in Umbria dall’inizio dell’anno. Una nuova tragedia a due giorni da due distinti sinistri, a Todi e Bettona, che avevano fatto altre due vittime.

Secondo la prima ricostruzione della stradale, l’uomo stava caricando una vettura in panne quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito da un camion. Inutili purtroppo i soccorsi del 118. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e il personale di Anas per la sicurezza della zona.(Maggiori informazioni nelle prossime ore)