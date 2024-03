Nuovo tempio crematorio, irregolarità nel cantiere: 2 denunce - Tuttoggi.info

Denunciati il titolare della ditta appaltatrice dei lavori del tempio crematorio e quello della ditta subappaltatrice

Irregolarità nel cantiere per la realizzazione di un nuovo tempio crematorio a Montasola, nel reatino, a poca distanza con il confine con l’Umbria (di cui tra l’altro il comune faceva parte fino ad un secolo fa). A scoprire gli illeciti sono stati i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti, unitamente al personale della Stazione Carabinieri di Cottanello. Nel mirino dei militari dell’Arma il cantiere edile allestito in via Santa Maria Morella, nel comune di Montasola, per la realizzazione di un tempio crematorio che ha creato polemiche tra i cittadini e che è l’unico della provincia.

Nel corso degli accertamenti effettuati, è stato riscontrato che la ditta sub-appaltante, avente sede in Campania, al fine di aggiudicarsi i lavori, avrebbe presentato un Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) risultato irregolare. Inoltre, gli operanti hanno accertato l’omessa installazione, sul fronte dello scavo, di un’idonea armatura prescritta dalla normativa vigente al fine di impedire un eventuale crollo e il conseguente investimento dei lavoratori.

Accertato ciò, oltre alle previste sanzioni amministrative, si è proceduto al deferimento in stato di libertà all’autorità giudiziaria reatina del responsabile della ditta subappaltante e di quello dell’azienda che si è aggiudicata i lavori.

(foto di repertorio)