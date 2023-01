Nuovo bando GAL Valle Umbra e Sibillini per lo sviluppo occupazionale nelle aree rurali - Tuttoggi

L’azione mira a sostenere gli investimenti delle aziende extra-agricole dei settori artigianale, commerciale, turistico e di servizi, per introdurre innovazioni tecnologiche, organizzative e commerciali utili ad incrementare la produttività e l’occupazione qualificata. Inoltre, consentirà di superare le difficoltà negli spostamenti, che costituiscono una delle maggiori cause dello spopolamento e della disgregazione del tessuto sociale dei piccoli centri.

L’azione è coerente con gli ambiti tematici scelti nella redazione del Piano di Azione Locale, in particolare il turismo sostenibile, la valorizzazione delle risorse ambientali e naturali, la valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio artistico legato al territorio. Gli obiettivi che si vogliono perseguire sono quelli di sostenere processi innovativi per favorire la produttività delle principali filiere, favorire lo sviluppo di nuove occasioni di lavoro, in particolare giovanile e femminile e migliorare i servizi di base per la popolazione locale.

Il bando rappresenta un’importante opportunità per le piccole imprese delle zone rurali, che spesso sono penalizzate dalla mancanza di servizi e di investimenti. L’intervento del GAL Valle Umbra e Sibillini rappresenta un passo importante per contrastare lo spopolamento e sostenere lo sviluppo economico e sociale delle are