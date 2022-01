Nuovo Atm Postamat a Montecchio | "Straordinaria opportunità" - Tuttoggi

Un Atm Postamat a Montecchio per prelievo contanti, interrogazioni su saldo, ricariche telefoniche, di carte Postepay, e non solo.

Un nuovo Atm Postamat disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 è stato installato a Montecchio.

Il servizio, nello specifico, consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti. E ancora, ricariche telefoniche, ricariche di carte Postepay, il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Gori: “Ringrazio Poste Italiane a nome di tutta l’Amministrazione comunale”

Il Postamat è dotato di monitor digitale e di dispositivi di sicurezza innovativi; tra quest’ultimi una soluzione anti-skimming atta a prevenire la clonazione di carte di credito, e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di attacco criminoso. Una grande soddisfazione per il sindaco di Montecchio, Federico Gori: “L’installazione dell’Atm Postamat è una straordinaria opportunità per la comunità di Montecchio”. “Ringrazio Poste Italiane a nome di tutta l’Amministrazione comunale per la sensibilità mostrata nell’accogliere la nostra richiesta, tramutandola in un servizio concreto“.

La presenza capillare sul territorio di Poste Italiane e l’attenzione alle aree meno densamente popolate

Poste Italiane, da parte sua, ha puntualizzato che “l’installazione rientra nel programma di impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, ricordato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante in occasione dell’evento ‘Sindaci d’Italia’ del 28 ottobre 2019″. “Il Postamat di Montecchio, inoltre, è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio, e con l’attenzione per le aree meno densamente popolate”.

L’iniziativa, infine, risponderebbe ai principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, “rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese”.