Nuove antenne 5G in via dei Patrioti, Comune contesta installazione - Tuttoggi.info

Si riaccende la polemica sull’impianto di telefonia mobile di via dei Patrioti. Il Comune di Umbertide ha avviato formalmente il procedimento per l’annullamento d’ufficio, in via di autotutela, della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, atto amministrativo che consente di avviare lavori edilizi o impianti presentando una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti di legge).
La richiesta, presentata lo scorso 25 giugno da Telecom Italia Spa/Fibercop, era finalizzata all’adeguamento della stazione radio base attraverso l’installazione di tre nuove antenne 5G. LEGGI DETTAGLI.