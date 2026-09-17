Italpress media partner del Misurata Energy & Business Summit in Libia - Tuttoggi.info

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Italpress media partner del Misurata Energy & Business Summit in Libia

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Italpress media partner del Misurata Energy & Business Summit in Libia

Gio, 17/09/2026 - 23:02

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MISURATA (LIBIA) (ITALPRESS) – Italpress sarà media partner ufficiale del Misurata Energy & Business Summit, in programma il 16 e 17 novembre nella Misurata Free Zone, in Libia. L’evento punta a rafforzare i rapporti economici tra le due sponde del Mediterraneo, mettendo in contatto istituzioni, imprese e investitori nei settori dell’energia, della logistica, dei trasporti, della finanza e delle nuove tecnologie. Misurata, con il suo porto commerciale e la Free Zone, rappresenta uno dei principali accessi ai mercati libici e africani. A organizzare il summit è IN-VR, società internazionale di consulenza e promozione specializzata nel settore energetico, che lavora con governi e imprese. La presidente Chryssa Tsouraki sottolinea come Misurata stia emergendo come nuovo hub dei servizi energetici e come l’obiettivo sia rendere la Libia più attrattiva per gli investitori. Per il direttore di Italpress Gaspare Borsellino, la partnership rafforza invece il ruolo dell’agenzia come ponte informativo tra Europa, Libia e mondo arabo, offrendo a istituzioni e imprese strumenti per comprendere opportunità e prospettive di cooperazione.
abr/gsl

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