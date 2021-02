Nuova ordinanza di Romizi, divieti anti Covid prorogati

Ancora coprifuoco alle 21 e chiuse per tutto il giorno alcune zone del centro storico per evitare assembramenti

Nuova ordinanza del sindaco Romizi, che ha prorogato al 28 febbraio le misure anti Covid già fissate con l’ordinanza n. 135 del 13 febbraio.

In sintesi l’ordinanza sindacale in vigore fino al 28.02.2021 anticipa il coprifuoco alle 21 e chiude per l’intera giornata alcune aree del centro storico tra cui: la scalinata della Cattedrale del Duomo, la scalinata di Palazzo dei Priori, i Giardini Carducci, il percorso pedonale che collega i Giardini del Pincetto alla Strada del Mercato.

L’inosservanza del provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000.