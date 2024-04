Nuova consulta dello sport a Terni, pubblicato l'avviso - Tuttoggi.info

Domande entro il 29 maggio. Faranno parte dell’Assemblea della Consulta dello sport il sindaco e l’assessore allo sport del Comune di Terni

È stato indetto e pubblicato l’avviso pubblico per la costituzione della Consulta dello Sport del Comune di Terni. Le associazioni e le società che intendono far parte dell’Assemblea, devono far pervenire domanda di partecipazione al Presidente della Consulta (c/o Assessorato allo Sport), corredata dalla documentazione attestante i requisititi necessari e le referenze, con l’indicazione della persona designata alla rappresentanza nell’Assemblea entro le ore 12 del prossimo 29 maggio.

L’avviso con il modulo di domanda sono pubblicati a questo link: https://www.comune.terni.it/avviso-pubblico-la-costituzione-della-consulta-dello-sport-del-comune-di-terni

Faranno parte dell’Assemblea della Consulta il sindaco, con funzioni di presidente, e l’assessore allo sport del Comune di Terni, che potrà essere delegato dal sindaco stesso come presidente. Faranno inoltre parte della Consulta anche un rappresentante delegato dal Coni con funzioni di Vice Presidente, espressione della città di Terni; un rappresentante nominato da Sport e Salute, struttura territoriale Umbria; un rappresentante nominato dal Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Regionale Umbria, espressione della città di Terni; un rappresentante nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale (Ufficio Territoriale di Terni), espressione della città di Terni. Inoltre entrerà nella Consulta un rappresentante per ogni associazione sportiva presente sul territorio del Comune di Terni e affiliata al Coni o ad uno degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti o regolarmente iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 117/2017, che ne faccia richiesta; un rappresentante per ogni società sportiva costituita in forma di società, società cooperativa, società dilettantistica senza fini di lucro, presente sul territorio del Comune di Terni, che ne faccia richiesta.

Faranno parte dell’Assemblea tutte le associazioni/società sportive che ne abbiano fatto richiesta in occasione della prima istituzione ed accettate nelle prime due sedute svolte dalla Consulta stessa, come risulta dai relativi verbali, che non abbiano manifestato l’intenzione di recedere, qualora nel frattempo non abbiano perso i requisiti di partecipazione. Si invitano pertanto dette società/associazioni ad inoltrare apposita dichiarazione come da schema allegato.

Per la partecipazione all’Assemblea, le Associazioni e le Società sportive dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

– dimostrare la regolare affiliazione a: Coni o a Ente di Promozione sportiva regolarmente affiliato al Coni, correlata dalla documentazione attestante la propria natura, gli scopi, l’effettiva operatività sul territorio e dovrà contenere il nominativo della persona designata alla rappresentanza.

– Nessuno può essere designato a rappresentare più d’uno dei soggetti presenti nell’Assemblea.

– Ai fini della partecipazione alle sedute è ammessa la delega in favore di altro soggetto appartenente all’Ente rappresentato.



Le domande devono essere consegnate al Protocollo Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi, 1 Terni o inviate via PEC a: comune.terni@postacert.umbria.it entro le ore 12.00 del 29 maggio 2024 o in busta chiusa con scritto nel retro: Avviso Consulta Sport – candidatura. Il bando integrale e gli allegati sono altresì visionabili e scaricabili dal sito Internet dell’Ente.