Nucleo di Valutazione 2020 – 2023: il Comune pubblica l’avviso

E’ stato pubblicato l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina come componente del Nucleo di Valutazione che sarà formato da tre componenti esterni all’Amministrazione. Al Nucleo di Valutazione è affidato dal Comune il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione. È nominato dal Sindaco, che ne individua anche il Presidente. Per ricoprire l’incarico i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di determinati requisiti presenti, nel dettaglio, sul bando presente sul sito web del Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it).

Come presentare domanda

Il NdV dura in carica tre anni e comunque fino al completamento della valutazione dell’ultimo anno di riferimento. In ogni caso i suoi componenti decadono al momento dell’insediamento del nuovo sindaco. La domanda deve essere redatta in carta libera secondo lo schema, presente sul sito web al Comune di Foligno entro il 15 giugno 2020, esclusivamente con una delle due seguenti modalità: consegna a mano allo Sportello Unico Integrato del Comune di Foligno, Piazza della Repubblica, 8 – 9 – Foligno oppure tramite utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla seguente casella postale digitale certificata dell’Amministrazione: comune.foligno@postacert.umbria.it Si precisa che la domanda dovrà essere spedita esclusivamente da un indirizzo certificato PEC intestato al candidato e che, in caso diverso, la domanda sarà accettata solo in caso di firma apposta in formato elettronico (firma digitale).

La graduatoria

Il dirigente dell’area servizi generali esaminerà le domande pervenute e formerà l’elenco di coloro che posseggono tutti i requisiti previsti dal Regolamento e dal presente avviso per la nomina a componente del NdV. Fra i soggetti idonei il Sindaco, previo specifico colloquio, sceglierà i componenti del NdV ed il presidente con apposito decreto tenendo conto della professionalità e delle competenze specifiche accertate anche dagli elementi desumibili dal curriculum e dalla relazione di accompagnamento.