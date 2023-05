Notte di sangue sulle strade umbre, quattro morti e un ferito grave AGGIORNAMENTI

Il primo incidente sulla Pian d'Assino, dove ha perso la vita un 26enne | Poi a Torricella si è ribaltata un'auto con 4 persone a bordo

Notte di sangue sulle strade umbre, dove in poche ore hanno perso la vita quattro persone ed una quinta è ricoverata in gravi condizioni.

Sulla Pian d’Assino morto un 26enne

Il primo incidente sulla Pian d’Assino, a Gubbio, dove un 26enne del posto – A.G. le sue iniziali – ha perso il controllo dell’auto all’uscita di San Marco, sfondando il guardrail e finendo per ribaltarsi al di sotto dello svincolo. Per il ragazzo, morto sul colpo, non c’è stato nulla da fare all’arrivo del personale del 118 e dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e personale Anas.

La salma del giovane è stata trasferita all’ospedale di Branca solo dopo l’ordine del sostituto procuratore Paolo Abbritti. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul luogo della tragedia, stanotte, sono accorsi tanti amici del 26enne, sconvolti dalla tragedia.

Tre morti sul raccordo Perugia – Bettolle

Erano da poco passate le 3.30 quando, a Torricella di Magione, un’auto con quattro persone a bordo è uscita di strada mentre percorreva in direzione sud il Raccordo autostradale Perugia – Bettolle, ribaltandosi in un campo. Tre persone sono decedute, una quarta è stata trasportata dal 118 all’ospedale di Perugia in gravi condizioni. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono presenti i carabinieri. Intervenuto anche il personale Anas. Il ramo di uscita di Torricella del Raccordo, che era stato temporaneamente chiuso per consentire i rilievi, è stato riaperto a metà mattinata.

Su quest’ultima tragedia che ha provocato 3 morti ed un ferito grave, interviene il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini: “Un drammatico incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle all’altezza dell’uscita di Torricella di Magione ha tolto la vita stamattina all’alba a tre giovani. Non si conosce ancora l’identità dei ragazzi, anche se sembra escludersi si tratti di persone del posto. La dinamica dei fatti è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. Un sentito ringraziamento ai carabinieri, ai vigili del fuoco e al personale sanitario intervenuto. La comunità di Magione, commossa e sconvolta da quanto avvenuto, si stringe attorno alle famiglie coinvolte”.

(notizia in aggiornamento)