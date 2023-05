Schianto mortale, identificata solo una delle tre vittime

I quattro giovani stavano tornando a Perugia a bordo di una Fiesta che si è ribaltata dopo l'urto con una Golf condotta da un ragazzo di Città di Castello

E’ stata identificata solo una delle tre vittime che viaggiavano sulla Ford Fiesta che nella notte tra sabato e domenica si è ribaltata dopo un incidente mentre percorreva il Raccordo autostradale. Si tratta di un ecuadoriano non ancora 28enne, residente a Perugia, che era alla guida dell’auto. L’unico ad avere i documenti.

Giovani anche le altre due vittime. Così come il ragazzo che si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Perugia, l’unico, tra gli occupanti la Ford, che non è morto sul colpo.

I carabinieri stanno cercando di contattare i familiari dell’unico identificato per poter dare un nome anche agli altri ragazzi.

Ferito anche il 20enne di Città di Castello che era alla guida della Golf che, per cause in corso di accertamento, probabilmente durante un’operazione di sorpasso, all’altezza dello svincolo di Torricella (nel comune di Magione) è venuta in collisione con la Ford Fiesta che è uscita di strada ribaltandosi in un campo.

La Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Poche ore prima, dall’altra parte dell’Umbria, sulla Pian d’Assino, in un altro incidente stradale aveva perso la vita un ragazzo di Gubbio, Alessio Gigli, non ancora 26enne.

Lo scorso fine settimana, sulla SS75, era morta una 22enne di Foligno, Giulia Fedele. Ferite le due giovani che erano in auto con lei.