Auto sbanda all’alba sulla Centrale Umbra, morta una ragazza | Aggiornamenti

Drammatico incidente sulla "Centrale umbra", le 3 giovanissime sbalzate fuori dall'abitacolo: morta una 22enne

Un nuovo terribile incidente lungo le strade dell’Umbria. Una ragazza di 22 anni è infatti morta ed altre due giovani sono rimaste ferite dopo che l’auto nella quale viaggiavano, una Lancia Y, ha sbandato, lungo la Ss75 “Centrale Umbra”. Il conducente avrebbe fatto tutto da solo: nel sinistro, avvenuto all’alba di domenica, non risultano coinvolti altri veicoli.

L’incidente è avvenuto al km 9,800 della strada statale 75, all’altezza di Assisi in direzione Foligno. L’Anas comunica che la superstrada è stata chiusa al traffico, con deviazione dei veicoli sulla viabilità locale. Intorno alle 9.45 la viabilità è stata ripristinata regolarmente. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, la polizia stradale di Perugia, i vigili del fuoco di Assisi ed il personale dell’Anas.

A perdere la vita, come detto, è stata una giovane, classe 2001. Ferite e trasportate in ospedale le altre due occupanti del veicolo, due giovani di 19 anni. Secondo quanto ricostruito, l’auto è sbandata, finendo contro il new jersey e fermandosi su un fianco. Nell’urto le tre ragazze sono state sbalzate fuori dall’abitacolo ed una di loro purtroppo è morta sul colpo.

Si tratta purtroppo del secondo incidente stradale mortale avvenuto in Umbria in meno di 24 ore. Sabato mattina, infatti, nello scontro tra più auto a Corciano è deceduta la 42enne Michela Bellezza.

(articolo in aggiornamento)