“Notte Bianca dello Sport” nelle piazze del centro storico di Foligno - Tuttoggi.info

Esibizioni, attività e materiali informativi nella Notte Bianca dello Sport promossa dal Comune di Foligno e dalla Consulta Sport comunale

Far conoscere da vicino le attività di una quarantina tra associazioni e società sportive locali grazie a esibizioni dimostrative, attività e materiali informativi: è l’obiettivo della Notte Bianca dello Sport promossa dal Comune di Foligno e dalla Consulta comunale per lo sport, le attività ricreative e il tempo libero per sabato 7 ottobre in alcune piazze del centro storico dove tanti ragazzi si esibiranno.

In Piazza della Repubblica e Largo Carducci saranno presenti Moto Club Foligno, Team Alvaro Moto; A.F.A.S. Associazione Folignate Automoto Storiche; All Mountain Foligno; La Valigia dell’Artista, Balletto di Foligno, Spazio Danza; Sgd Fulginium; Diamoci una Mossa; Circolo Tennis; Foligno calcio, Vis Foligno; Inyokai Dojo – Palestra Oasi, Dragon’s Heart Karate, Taekwondo Foligno Team Solorzano; Fighter Center 2.0; CAI Circolo Alpino Italiano Foligno; Uisp Foligno. Sarà presente anche Web Radio DJWork.

In Piazza Matteotti saranno presenti Foligno Rugby; Foligno volley, Intervolley Foligno, Volley Ball F.B.; UBS Foligno Basket; B-S Roller; Club Scherma Foligno; Arcieri storici Sagittariis Ridentes.

Le associazioni sportive a Piazza San Domenico saranno: Educare con il Movimento, Atletica Winner Foligno, Academy Sport Event; Olympia 2000, Ginnastica Artistica Foligno; Foligno Triathlon Winner; Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Foligno; Cadencia Cubana, Bliss Dance Academy; Unione Ciclistica Foligno Start; Unione Sportiva ACLI 2001; Foligno Sport Center.

Foto repertorio Tuttoggi