Norcia guarda al futuro, oggi l’incontro su Internet veloce e nuove tecnologie

‘Norcia e le nuove tecnologie: la città che guarda al futuro’, se ne è parlato oggi un incontro che ha visto come speciali uditori gli studenti che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.

“Parliamo di futuro e vogliamo farlo con voi che lo rappresentate e potete contribuire alla crescita della nostra città in ottica di smart city” ha detto il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, rivolgendosi alla giovane platea. “Approcciarsi alle nuove tecnologie significa entrare in un mondo in cui più si impara e in cui più si capisce quanto c’è da imparare.

L’ Amministrazione comunale guarda alle nuove tecnologie come un volano importante per lo sviluppo socio economico della nostra comunità. Abbiamo dunque necessità che i nostri giovani – continua – abbiano una formazione adeguata, per utilizzare al meglio questi strumenti che proiettano la nostra città nel futuro”.

L’offerta scolastica nursina infatti dal prossimo anno si doterà di un nuovo indirizzo di studi nell’area finanza e marketing nei sistemi informativi aziendali (AFM-Sia).

“Un corso in cui le nuove competenze si coniughino con le nuove tecnologie. Trasformare Norcia in smart city è un progetto ambizioso; la nostra scuola promuove l’alfabetizzazione digitale” ha detto il Dirigente Scolastico, Rosella Tonti. “Istituzioni e territorio devono lavorare in sinergia per far sì che ci sia un cambiamento di mentalità anche nell’ottica di nuove opportunità lavorative e formative. Le nuove competenze digitali – continua – vanno di pari passo alle scelte dell’ amministrazione, creando una nuova coscienza e la scuola deve creare una mentalità atta alle nuove tecnologie e al servizio della comunità civile”.

Da oggi inoltre a Norcia è possibile usufruire della fibra ottica wireless a 100 mega “Con il progetto ‘Norcia 100 Mega’ condiviso con il Comune di Norcia – spiega il titolare di Tecnoadsl Daniele Boila – vogliamo dare un forte segnale di vicinanza ad un territorio martoriato dal terremoto del 2016 che sta ancora vivendo fra mille disagi. Si tratta per noi di un impegno etico, un progetto con cui contiamo di dare un apporto utile alla ripartenza del tessuto socioeconomico nursino”.

Graziano Antonielli della Regione Umbria, ha annunciato che martedì 26 sarà posata la prima pietra della fibra ottica anche ‘via terra’ “Ad oggi l’ Umbria e la Valnerina sono collegate nel miglior modo possibile. A breve – spiega – uscirà bando per la copertura di wi fi pubblico rendendolo fruibile ai turisti”.

La giornata di oggi è stata dunque uno stimolo per la Norcia del futuro “Voi siete già fondamentali per il futuro della vostra città – dice il Prof. Luigi Di Prinzio dello IUAV di Venezia che ha moderato l’incontro, rivolgendosi ai ragazzi . bisogna conoscere per decidere in maniera coerente e consapevole e per farlo occorre acquisire competenze, siate consapevoli di essere comunque in una situazione favorevole. Il futuro della città e del territorio è nella resilienza e nell’innovazione” ha concluso.

