Norcia accoglie il Jazz “Sacro” di Duke Ellington - Tuttoggi

Nel primo week-end di agosto la capitale della Valnerina regala un imperdibile appuntamento musicale di alto valore artistico, culturale e simbolico.

Domenica 2 Agosto alle 21, nella piazza di Norcia la Perugia Big Band Jazz Orchestra diretta da Massimo Morgant, il Coro Polifonico Cità di Tolentino diretto da Aldo Cicconofri, l’ensemble vocale Corist a Priori diretto da Carmen Cicconofri e la soprano solista Marta Raviglia presenteranno il “Sacred Concert” di Duke Ellington.

Nella delicata fase post Covid, oltre 70 artisti sul palco sottolineano in musica tutta la voglia di riscatto economico e turistico delle comunità di Umbria e Marche, duramente colpite dal sisma.

“Ringraziamo la Perugia Big Band che ha scelto Norcia e Piazza San Benedeto per ripartre con il suo tour e il concerto del 2 agosto sarà il primo appuntamento musicale del nostro cartellone dell’Estate Nursina” – dichiara l’Assessore alla Cultura, del Comune di Norcia Giuseppina Perla. “Tutti noi, dopo quest mesi di lock down sentiamo forte la necessità di tornare a riappropriarci di quegli spazi che sono parte integrante della nostra vita. La musica proposta dal numeroso ensemble saprà sicuramente emozionarci attraverso le note a ritmo jazz di un gigante come Ellington”.