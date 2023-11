Non risponde al campanello, donna trovata morta in casa dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

Non rispondeva al campanello della sua abitazione e per questo è scattato l'allarme per una donna che viveva sola in casa, a Padule di Gubbio

A forzare un infisso dell’appartamento dove la signora – un’ottantenne – abitava sono stati i vigili del fuoco del locale distaccamento. Che sono entrati quindi in casa insieme al personale del 118, facendo la triste scoperta: l’anziana era infatti senza vita. Stando a quanto accertato dal personale sanitario, la donna sarebbe morta per cause naturali. Sul posto anche i carabinieri di Gubbio.